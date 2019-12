Rote Krise: SPÖ seit 2006 im ständigen Sinkflug

Minus 0,2 Prozentpunkte bei der EU-Wahl, minus 5,68 Prozentpunkte bei der Nationalratswahl, ein mageres Plus von 0,69 Prozentpunkten in Vorarlberg und zuletzt sogar ein Minus von 6,27 Prozentpunkten in der Steiermark: Das Jahr 2019 ist für die SPÖ ein Desaster, die Partei steht österreichweit so schlecht da wie nie zuvor in der Zweiten Republik. Intern steigt nach den ständigen Wahlschlappen der Druck auf Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, zurücktreten will sie aber nicht. Ein Blick zurück zeigt, dass der schleichende Niedergang der Sozialdemokraten bereits 2006 begonnen hat.