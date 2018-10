Kern: „Es ist ein Ende - und das ist gut so“

„Seit der Zeit Jörg Haiders hat der Populismus in Österreich Platz bekommen“

Kern blickte in seiner Rede auch kritisch auf seine Zeit in der Berufspolitik zurück. Seit der Zeit Jörg Haiders habe der Populismus in Österreich Platz bekommen. Damit habe sich eine Spirale in Gang gesetzt, die bis heute andauere. Dies sei eine schlechte Entwicklung, weil damit die Werte der Aufklärung in weite Ferne gerieten, so sein Befund.