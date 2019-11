In Kofferraum versteckte Syrer bei Unfall getötet

Tödliches Ende einer Schlepperfahrt in Slowenien: Am frühen Donnerstagmorgen sind bei einem Autounfall auf der Autobahn A1 Richtung Koper zwei von drei in einem Kofferraum versteckte Migranten aus Syrien ums Leben gekommen. Die dritte Person wurde schwer verletzt, als der Lenker des Fahrzeugs einen Lkw überholen wollte, ins Schleudern geriet und umkippte. Insgesamt befanden sich acht Migranten in dem Unfallfahrzeug.