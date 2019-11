Syrer (20) auf Flucht in Slowenien gestorben

Die Flucht eines 20-jährigen Syrers, der offenbar nach Deutschland gelangen wollte, hat in einem Wald in Slowenien ein tragisches Ende gefunden. Der völlig entkräftete und unterkühlte junge Mann konnte laut Medienberichten noch einen Hilferuf an Verwandte in Deutschland tätigen. Doch anschließend kam für ihn jede Hilfe zu spät.