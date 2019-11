Schuss auf Flüchtling war laut Polizei ein Unfall

Kroatische Polizei wegen Gewalt gegenüber Migranten in Kritik

Vor der Polizeimitteilung kursierten in kroatischen Medien unterschiedliche inoffizielle Versionen des Geschehens. Unter anderem wurde berichtet, dass der Polizeibeamte von Migranten mit Steinen beworfen worden sei. Außerdem gab es Berichte, dass die anderen Migranten aus der Gruppe zurück nach Bosnien geschickt werden sollten. All das führte zu Spekulationen, dass die Polizei das eigentliche Geschehen vertuschen wollte. Der bekannte kroatische Anwalt Anto Nobilo mahnte zur vollkommenen Transparenz in dem Fall - auch mit Blick auf frühere Berichte über vermeintlich unverhältnismäßigen Gewalteinsatz durch kroatische Grenzpolizisten.