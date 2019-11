Fachhochschule OÖ arbeitet nun mit Israel zusammen

Fliegende Autos, Organe aus dem 3D-Drucker und Straßen, die Elektrofahrzeuge aufladen – was nach Science Fiction klingt, ist in Israelischen Einrichtungen bereits Realität. Tel Aviv wurde in den letzten Jahren zur Hochburg der Technologie, weltweit führend in der Anzahl an Start-ups. Durch die Kooperation der Fachhochschule OÖ mit dem Holon Institute of Technology wird der Austausch in fortschrittlichen Gebieten gewährleistet. LH Thomas Stelzer: „Ich freue mich, gemeinsam die technologische Zukunft zu beschreiten“.