Sicherheitsdebatte: TikTok-Macher gehen auf USA zu

Abspaltung schon vor Sicherheitsdebatte angedacht

Den Insidern zufolge hatte ByteDance mit der Abspaltung von „TikTok“ begonnen, bevor CFIUS Sicherheitsbedenken angemeldet hatte. Die Produktentwicklung sei bereits von der in China erhältlichen Schwester-App „Douyin“ getrennt. Außerdem seien externe Berater angeheuert worden, um die Sicherheit der gespeicherten Nutzer-Daten in den USA zu überprüfen. Als Zugeständnis an CFIUS wolle das Unternehmen zudem ein Team in Kalifornien aufbauen, dass die Verwendung der Daten überwachen soll. Dort falle auch die Entscheidung, ob chinesische Software-Entwickler darauf zugreifen dürften. Außerdem würden zusätzliche Programmierer in den USA eingestellt.