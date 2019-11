Strache gegen Nepp: Mögen die Spiele beginnen

Zur Big-Brother-Falle auf Ibiza und dem geheimen „Goldfinger“-Schatz in Osttirol gesellt sich nun die blaue Version von „House of Cards“: Der gefallene Heinz-Christian Strache will wieder an die Wiener Parteispitze. Dort aber sitzt jetzt der Wiener Vizebürgermeister Dominik Nepp. Erste Unterstützer rücken aus.