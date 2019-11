Unglück vor Lampedusa: Fünf Tote und 15 Vermisste

Nachdem ein Schiff vor der süditalienischen Insel Lampedusa am Samstagabend gekentert war, konnte die Küstenwache über Nacht keine weiteren Überlebenden aus den Fluten ziehen. Fünf Frauenleichen wurden an den Strand gespült, 15 weitere Menschen gelten als vermisst. Die 149 geretteten Flüchtlinge wurden in einem Asyllager untergebracht - unter ihnen befinden sich auch 13 Frauen und drei Kinder.