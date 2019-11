Lehrer in Schüler-Chat beschimpft: Vier Rauswürfe

Hier setzt die Wiener ÖVP an und fordert flächendeckende Präventionsgespräche durch Polizisten an Schulen. Das Programm gibt es schon und hat sich in der Praxis bewährt. „Österreichweit gibt es 400 Präventionspolizisten, die an Schulen über Themen wie Gewalt oder Drogenprävention sprechen“, sagt ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer. Doch das wissen viele Schulen gar nicht. Die Türkisen nehmen die Bildungsdirektion in die Pflicht, das Programm flächendeckend einzuführen, und fordern erneut einen Schulsozialpädagogen an jedem Standort.