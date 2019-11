Bierlein Richtung USA: Gemeinsames nicht vergessen

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat Österreich und die USA aufgerufen, sich ihrer Gemeinsamkeiten zu besinnen. „Auch wenn wir in der einen oder anderen Frage unterschiedliche Ansätze haben mögen, treten unsere beiden Länder für dieselben Ziele ein: die Förderung von Frieden, Sicherheit und Wohlstand“, sagte Bierlein am Dienstagabend vor der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft (ÖAG). „Diese Gemeinsamkeiten dürfen wir nicht vergessen und ich appelliere an uns alle, stets das Miteinander in den Vordergrund zu stellen“, so Bierlein bei der Eröffnung der renovierten Räumlichkeiten der ÖAG in der Wiener Innenstadt. Die USA seien und blieben „ein guter Freund und wichtiger Partner für Österreich“.