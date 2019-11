Mehr Strom aus Sonnenkraft

Gedanken darüber, wie auch im Falle von großflächigen Stromausfällen, so genannten Blackouts, die Wasserversorgung sichergestellt werden kann, machten sich die Verantwortlichen jetzt auf einer Tagung in Oberschützen. Dabei wurden verschiedene Konzepte vorgestellt. „Zur Absicherung werden verstärkt Alternativenergien, und zwar in Form von mit Photovoltaikanlagen erzeugtem Strom, eingesetzt,“ erläutert der Obmann der Plattform Wasser Burgenland, Helmut Herlicska.