Autonomes Fahren: Platz im Cockpit der Zukunft

Radar trotzt auch Nebel

In Linz wird die richtige Zusammensetzung der Hochfrequenzchips mithilfe von Programmen simuliert, zudem laufen Testgeräte im Dauerbetrieb. Die in Oberösterreich entwickelten, superschlauen Mini-Teile werden dabei nicht nur in Autos verbaut, sondern auch in Smartphones, Tablet-Computer und Navis, um den Empfang zu verbessern. Die Zukunft? Die wird hier mitgestaltet. Das autonome Fahren ist in den Köpfen der Elektrotechniker und Mechatroniker bereits allgegenwärtig. „Radar wird da eine zentrale Rolle spielen, denn es ist bei Nebel, Regen und Schnee fehlerunanfällig“, so Ruhmer.Kneid.-