Der „Cityjet eco“saust ganz leise durchs Land

17 Millionen Fahrgäste in OÖ

Derzeit sind rund 17 Millionen Fahrgäste pro Jahr in Oberösterreich unterwegs – Tendenz steigend! Um dem gerecht zu werden startet die oö. Infrastrukturoffensive: Bahn und Land investieren mehr als 600 Millionen in den Erhalt aller Regionalbahnstrecken, die Elektrifizierung einzelner Bahnabschnitte, die Modernisierung von Bahnhöfen und Haltestellen sowie die Erhöhung der Sicherheit bei Eisenbahnkreuzungen.