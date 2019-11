Für Drogenkauf in 35 Wiener Taxis eingebrochen

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität hatten zuletzt bereits eine Häufung der Delikte bemerkt - und schon bald den verdächtigen Serben im Visier, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Samstag. Der Mann sei daraufhin observiert und am 16. Oktober in flagranti bei einem Einbruch in ein Taxi ertappt worden. Daraufhin klickten für den verdächtigen Serben die Handschellen.