Billige Lira lockt Salzburger Unternehmer

Auch Philipp Mayerhofer sieht Schwierigkeiten. Abschrecken lässt er sich nicht. Der Geschäftsführer von Alpenschlaf in Seeham möchte seine Premiumprodukte rund ums Bett an eine junge, städtische Zielgruppe verkaufen. Er hat Istanbul und Izmir im Blick. „Ich schaue mir die Situation vor Ort an. Das habe ich in China auch gemacht. Es gibt Vorurteile.“ Jetzt sei er auf der Suche nach türkischen Vertriebspartnern. Die billige Währung ist für ihn ein schlagendes Argument.