Weniger Altpapier: Amazon testet Sammellieferungen

Wer viel beim Online-Händler Amazon bestellt, kennt die Problematik: Die Ware kommt oft, über mehrere Tage verteilt, in etlichen kleinen Packerl statt in einem großen. Das ist nicht nur mühsam, sondern auch schlecht für die Umwelt. Deshalb experimentiert Amazon nach ähnlichen Versuchen in den USA nun auch in Deutschland damit, Kunden die Ware in wenigen Sammel- statt vielen Einzellieferungen zuzustellen.