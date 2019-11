Kontoüberziehung als Einstiegsfalle für Schuldner

Finanzbildung als Präventionsmaßnahme

Damit es erst gar nicht so weit kommt, setzt man auf Prävention. Seit 2009 gibt es ehrenamtliche Budgetcoaches, die Klienten der Schuldnerhilfe in der Rückzahlungshase zur Seite stehen. Weitere Maßnahmen sind das betreute Konto und Finanzbildung für Schuler im Poly und an Berufsschulen. Der OÖ Finanzführerschein gilt als Erfolgsmodell.