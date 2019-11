Liederbuch: Sobotka fordert „deutlichen Schnitt“

In der Ausländerpolitik seien Türkis und Grün auch nicht so weit auseinander, erklärte Sobotka. Beide seien gegen illegale Migration. Es stellten sich Fragen nach dem Umgang mit den Menschen, die hier sind, und es brauche eine andere Politik gegenüber Afrika. „Da sehe ich keinen grundsätzlichen Dissens. Man wird Möglichkeiten finden müssen.“ Auch die Grünen würden sich an dem orientieren, was rechtsstaatlich möglich sei.