35 Bergleute nach Grubenunglück befreit

Kurz nach 11.35 Uhr dann die Entwarnung: Die Polizei teilte via Twitter mit, dass alle 35 Bergleute, die unter Tage in einem Schutzraum ausgeharrt hatten, erfolgreich an die Oberfläche gebracht werden konnten. Wobei die Formulierung der Polizei, die in dem Tweet von „geborgenen Personen“ spricht, sogleich für Kritik von aufmerksamen Usern sorgte. Denn lebende Menschen würden „gerettet“ und nur Leichen „geborgen“ werden, so der durchaus berechtigte Einwand.