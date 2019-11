CLV will Rückkehr von Ex-Minister Heinz Faßmann

Unterschiede durch Migranten immer größer

Landesobmann Paul Kimberger nennt zur heutigen CLV-Generalversammlung einige Leitgedanken: Die Unterschiede in der Volksschule werden durch die Migration immer größer, Schulanfänger sind teilweise am Stand von Dreijährigen oder – wenn sie daheim extrem gefördert werden – von Neunjährigen. Kimberger: „Ohne Doppelbesetzungen in den Volksschulklassen geht es nicht mehr.“