Gudenus „zurück“: Muslimen-Behauptung widerrufen

Gudenus hatte 2018 online behauptet, dass Wien in nur drei Monaten Hunderten Muslimen die Staatsbürgerschaft verliehen habe. Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) klagte Gudenus daraufhin auf Widerruf, ein Gericht gab der Klage heuer am 24. September statt. Gudenus ging in Berufung, blitzte damit aber ab.