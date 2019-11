In Villach: Kerzenwachs tropfte aus sechstem Stock

Wie gefährlich eine vergessene Kerze werden kann, merkten die Bewohner eines Mehrparteienhauses in Villach am Donnerstag. Die Polizei meldete Wachs auf einem Gehsteig und rief die Feuerwehr. Eine Grabkerze war am Balkon ausgebrannt; das heiße Wachs tropfte aus dem sechsten Stock!