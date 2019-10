Erster Weltkrieg: Gedenken in den Bergen

Alljährlich organisiert das Lienzer Jägerbataillon 24 um Allerheiligen zwei Patrouillen, die oberhalb von Kartitsch in Osttirol zu den beiden Soldatenfriedhöfen Hochgräten in 2560 Meter Seehöhe und Obstans (2350 Meter) aufsteigen, um dort eine Kranzniederlegung samt Gedenkfeier zu zelebrieren. Die „Krone“ begleitete Dienstag bei Regen und Nebel Soldaten der Kaderpräsenzkompanie bei ihrem Hochgebirgsmarsch zum Kriegerfriedhof Obstans, wo zwölf gefallene Standschützen oberhalb des Obstanser Sees begraben liegen, die zwischen 1915 und 1917 in der Schlacht um die Cima Frugnoni und die Pfannspitze gefallen sind.