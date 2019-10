St. Louis Blues 5 Monate ohne Topstürmer Tarasenko

Die St. Louis Blues müssen mindestens fünf Monate und damit bis zum Ende des Grunddurchgangs der National Hockey League NHL ohne ihren Topstürmer Wladimir Tarasenko auskommen! Der NHL-Titelverteidiger teilte am Montag mit, dass der 27-jährige Russe aufgrund einer am Donnerstag beim 5:2-Sieg in Los Angeles erlittenen Verletzung am Dienstag an der linken Schulter operiert werde.