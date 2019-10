Aus Firma gedrängt: 120.000 Euro Nachzahlung

Aus „gleitendem Übergang“ in Ruhestand wurde nichts

Der Ingenieur ließ sich breitschlagen und unterschrieb einen befristeten Altersteilzeitvertrag. „Immerhin hatte ich schon einige Wellen an Personalabbau erlebt“, so der Mann. Im Zuge der Vereinbarung wurde auch sein Gehalt um ein Viertel heruntergesetzt. Gelten soll der Vertrag bis Ende August 2015, dem frühestmöglichen Pensionsantrittsdatum des Mannes. Doch aus dem „gleitenden Übergang in den Ruhestand“ sollte nichts werden.