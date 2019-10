Betrunkener (21) wollte Polizisten „erschießen“

Weil er mit Gesten und Geräuschen angedeutet hat, er wolle Polizisten „erschießen“, ist in einer Tankstelle in Wien-Döbling am frühen Sonntagmorgen ein 21-Jähriger kurzfristig festgenommen worden. Der junge Mann hatte sich den Beamten in den Weg gestellt, sie bedroht und war zunehmend aggressiver geworden.