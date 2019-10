Grüne griffen mit Debatte um Flughafen in „Gatsch“

Experte gegen Neuwahlen

Die „Krone“ hat beim renommierten Innsbrucker Politikwissenschaftler Prof. Christian Traweger nachgefragt, wie er die Ergebnisse der Umfrage sieht. „Die Ergebnisse zeigen auf, wo die einzelnen Parteien und Listen derzeit in etwa liegen würden. Wobei auch darauf hinzuweisen ist, dass die Umfrage zeitlich vor der Diskussion um den Flughafen durchgeführt wurde. Nichtsdestotrotz würden die Grünen jedenfalls – gemessen am letzten Wahlergebnis – deutlich zulegen, ebenso die Neos. Für Innsbruck würde stark – nur mehr einstellig – und die FPÖ auch etwas verlieren“, sagt Traweger. Aber, so der Experte weiter: „All das bedeutet nicht, dass Willi nun Neuwahlen vom Zaun brechen muss und wird!“