Adler treiben russische Forscher fast in Ruin

Studie dank Spendengelder am Leben erhalten

Die Vogelkundler starteten inzwischen einen Spendenaufruf im Internet, um die unerwartet hohen Kosten zu stemmen. „Wir waren völlig pleite und mussten einen Kredit aufnehmen, um das Projekt weiter zu finanzieren“, berichtete Karjakin am Freitag. Inzwischen spendeten Vogelfreunde genügend Geld, damit die Studie mindestens bis Jahresende fortgesetzt werden kann. „Die Leute schicken immer noch Geld, also gibt es Hoffnung, dass wir die Adler-SIM-Karten in Gang halten können, bis sie im Frühsommer nach Russland zurückkehren“, erklärte Karjakin.