Heer: „Zu viele Häuptlinge, zu wenige Indianer“

In einer Minimalversion ist das Bundesheer am Nationalfeiertag mit seiner Leistungsschau vertreten gewesen. Geboten wurde den großen und kleinen Besuchern dennoch viel. Wie die Redner im Vorfeld der Angelobung von 1000 Rekruten - vom Bundespräsidenten bis zum Wiener Bürgermeister - waren sich auch viele der Besucher einig: Österreich braucht sein Heer - und darum gehört investiert. Warum es bei der Institution so kracht? „Es gibt halt zu viele Häuptlinge und zu wenige Indianer“, ist ein Mann überzeugt. Eine Besucherin findet den Einsatz im Katastrophenfall als wichtigste Aufgabe der Soldaten. „Zu einem Krieg kommt es hoffentlich nie.“