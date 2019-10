Ligety fährt kommende Saison zweigleisig

Den Auftakt der Serie macht am 14./15. Dezember der „Pepi Gramshammer Cup“ in Vail, dies aber wohl ohne Ligety, der zur gleichen Zeit in Val d‘Isere Weltcuprennen bestreiten wird. Wenn es die Zeit erlaubt, will er auf der WPST aber mit dabei sein. „Es ist eine wunderbare Alternative und Ergänzung zum traditionellen Weltcup-Rennsport“, sagte der US-Amerikaner Ligety. Gefahren werden Parallel-Rennen.