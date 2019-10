„Bin Strafverteidigerin, keine Kindergärtnerin“

„Hinrichtungen für kochende Volksseelen“

Und von Vorverurteilungen hält Wagner offensichtlich auch nichts: „Ob er (Jamal A.) juristisch verantwortlich gemacht werden kann, wird ein Schwurgericht entscheiden. So ist das in einem Rechtsstaat und das ist gut so. Wem das nicht passt, der sollte erwägen, z.B. nach Nordkorea, Saudi-Arabien oder in den Iran auszuwandern, dort ist das ganz anders. Da gibt es sogar öffentliche Hinrichtungen für kochende Volksseelen, da hätten sie dann endlich ihren Spaß ...“, poltert die Anwältin in einem weiteren Kommentar, mit dem sie ihr Image als knallharte Strafverteigerin bestätigt. Und das wohl ganz bewusst.