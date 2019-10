Wird der Brexit nun tatsächlich verschoben?

Nun also doch! Premier Boris Johnson gibt sich vorerst geschlagen und sieht offenbar keine Möglichkeit mehr, den Brexit-Zeitplan einzuhalten. In einem Telefonat mit EU-Ratspräsident Donald Tusk versicherte der britische Regierungschef EU-Kreisen zufolge, dass noch im Laufe des Samstagabends ein Brief mit der Bitte um Aufschub in Brüssel einlangen werde. Tatsächlich twitterte Tusk wenig später, das Ansuchen erhalten zu haben.