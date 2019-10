Dank Alberndorferin ist mit Mundgeruch nun Schluss

„Überlass beim Küssen nichts dem Zufall“, steht am Beipackzettel zum Zungenreiniger, den Andrea Lehner in diesen Tagen auf den Markt bringt. „Gerade in der Früh, wenn Menschen zwar frisch die Zähne geputzt haben, aber eben noch nichts gegessen haben, bleibt da trotzdem ein Mundgeruch, der mit dem Zungenreiniger wieder verschwindet“, erzählt die Alberndorferin, die der kreative Kopf hinter den Andmetics-Kaltwachsstreifen zur Formung von Augenbrauen ist und mit A’Secret einen Höschenretter für Frauen und Männer entwickelt hat, eine unsichtbare Slipeinlage, die auch bei Inkontinenz Abhilfe schafft.