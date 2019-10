Direktbank N26 eröffnet neues Büro in Wien

Für die Expansion wird N26 in den nächsten Jahren noch hunderte Millionen Euro brauchen. Die Kontoeröffnung am Smartphone ist gratis, verdient wird über die Handy-Gebühren, Zusatzdienste oder Kooperationen. So kann man in der App aus verschiedenen Sparprodukten anderer Anbieter wählen. Vor kurzem erfolgte der Start in den USA, 70 Leute sitzen im Büro in New York. In Österreich hat N26 nach eigenen Angaben schon mehrere hunderttausend Kunden, die Hälfte davon über 35, aber „technikaffin“.