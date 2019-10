„Fortnite“-Turnier in Wien lockt mit Sachpreisen

Tipps für Eltern und angehende eSportler

Genervten Eltern empfiehlt er, das Spiel selbst einmal auszuprobieren. Und wenn der Nachwuchs zu viel Zeit am Computer oder an der Konsole verbringt, dann hat er ebenfalls einen Rat parat, wie man hier zu Pausen verleitet - nämlich indem man die Vorgehensweise der Profis erläutert: „Wenn man besser werden möchte, muss man trainieren, aber nicht mehr als zwei bis drei Stunden an einem Stück.“ Denn dann sei ein gewisser Ausgleich nötig, also am besten körperliche Betätigung und gesunde Ernährung. Nur so könne man seine Fähigkeiten verbessern: „Da kann man dann in der obersten Liga mitspielen.“