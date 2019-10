Essen bei chronischen Gelenkentzündungen

Mit dem Begriff „Rheuma“ wird meist eine autoimmunbedingte, entzündliche Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankung wie chronische Polyarthritis, Morbus Bechterew oder Psoriasis-Arthritis in Verbindung gebracht. „Vor 30 Jahren hingegen glaubte man noch, alles wäre Gicht, und die Harnsäure sei schuld“, berichtet Doz. Dr. Josef Hermann, Universitätsklinik für Innere Medizin Graz. „Patienten erhielten die Empfehlung, wenig Fleisch zu essen.“ Obwohl die Argumentation falsch war, die Wirkung erwies sich als positiv. „Dadurch werden weniger gesättigte Fettsäuren aufgenommen, welche die Entzündungswerte im Körper erhöhen“, so Doz. Hermann. Als entzündungshemmend gilt die Zufuhr mehrfach ungesättigter Fettsäuren, vor allem enthalten in Pflanzenölen, Fischen wie Lachs, Hering, Makrele oder Nüssen (nur kleine Mengen, da sehr kalorienreich und Blutfett erhöhend!).