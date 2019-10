Drei Burschen als Einbrecher überführt

Am 14. Oktober 2019 zeigte die Inhaberin eines Gasthauses in Stadlkirchen telefonisch bei der PI Wolfern an, dass in der Nacht von 13. Oktober 2019 auf 14. Oktober 2019 Bargeld aus ihrem Betrieb gestohlen worden war. Durch umfangreiche Ermittlungsarbeit konnten als Beschuldigte ein 13-jähriger Rumäne, ein 13-jähriger Nordmazedonier und ein 14-jähriger Österreicher, allesamt in einer Jugendwohneinrichtung im Bezirk Steyr Land wohnhaft, ausgeforscht werden.