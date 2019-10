Tag der Entscheidung für Innsbrucker Koalition

Zumindest die Blauen könnte die SPÖ verhindern, indem sie StR Elisabeth Mayr als 1. Vizebürgermeisterin nominiert. Doch Klubobmann Helmut Buchacher will zuerst die anderen Fragen klären - Budget, Ämter etc. „BM Georg Willi ist am Zug. Er muss sehen, wie er aus dem Schlamassel herauskommt.“ Buchacher hegt wie so viele die Vermutung, dass Willi aufgrund für ihn günstiger Umfragewerte eine Neuwahl anstrebt.