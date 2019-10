Handkes erste Reaktion: „Ist das wahr?“

Der Literaturnobelpreis 2019 geht - wie zuletzt 2004 - an Österreich. Peter Handke darf sich über die höchste Auszeichnung der Literaturwelt freuen. Das tat er in einer ersten Reaktion höchst ungläubig, wie das Nobelkomitee am Donnerstag mitteilte: „Er war sehr, sehr gerührt“, berichtete der Vorsitzende des Komitees der Schwedischen Akademie, Anders Olsson, über den Anruf bei Handke zu Hause. Handke habe auf Deutsch gefragt: „Ist das wahr?“