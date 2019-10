Bub missbraucht: Angeklagter bat um Einweisung

Der Mann soll sich im Herbst 2018 und Frühjahr 2019 an seinem Wohnsitz in einer Kärntner Bezirksstadt unzählige pornografische Darstellungen Minderjähriger aus dem Internet heruntergeladen haben. In diesem Zeitraum missbrauchte der 50-Jährige auch einen Zwölfjährigen, der leichte Entwicklungsverzögerungen hatte und in der Obhut seiner damaligen Lebensgefährtin war.