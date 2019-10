Das Nationalteam löst „Ski-Pensionist“ Hirscher ab

Windtner freute sich über die tolle gelebte Wertschätzung und die wirtschaftlich effiziente Zusammenarbeit der Partner („es ist nicht selbstverständlich, dass jemand so lange die Treue hält“), danach legte er den Fokus aufs Quali-Doppel: „Wir haben es selbst in der Hand, ich wünsche mir, dass viele Zuschauer ins Stadion kommen und unsere Mannschaft als zwölfter Mann unterstützen.“ Nach Ausverkauft sieht es bei Weitem nicht aus, die Gründe sind für den Präsidenten einerseits die Übersättigung an Highlights durch die tollen Leistungen der heimischen Klubs im Europacup, andererseits das veraltete Happel-Stadion.