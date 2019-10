Listerien-Wurst: Ermittlungen gegen Firmenchef

Nach wie vor gibt es laut aktuellem Ermittlungsstand der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherhei (AGES) in Österreich keinen dokumentierten Fall einer Listeriose-Erkrankung, der mit dem Ausbruch in Deutschland in Verbindung steht. Betroffene Lebensmittel der deutschen Firma Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG seien nicht an Krankenanstalten, Pflegeheime oder Supermärkte in Österreich geliefert worden, hieß es.