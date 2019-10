Verwirrung um Pyrotechnik-Chips in Elektroautos

Von Elektroautos gehen im Fall eines Unfalles Gefahren aus, die wir von Verbrennern nicht kennen. Eine davon ist die Möglichkeit, dass die Karosserie plötzlich unter Strom gesetzt werden kann und Insassen, die sich aus ihrem Fahrzeug befreien, sowie Ersthelfer dadurch in Lebensgefahr geraten. Das wird in modernen E-Autos dadurch verhindert, dass die Stromzufuhr sofort gekappt wird. Der deutsche Zulieferer Bosch will die Zuverlässigkeit dieses Sicherheitssystems nun perfektionieren.