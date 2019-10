Lkw rammt Autos: Ermittler sprechen von Anschlag

Am Montagabend ist ein Mann, wie berichtet, mit einem gestohlenen schweren Lastwagen in der Innenstadt von Limburg im deutschen Bundesland Hessen in mehrere Autos gekracht (siehe Video oben). Die Tat wird seitens der Sicherheitsbehörden mittlerweile als Terroranschlag eingestuft. Bei dem Vorfall wurden laut Polizei neun Menschen leicht verletzt, unter ihnen auch der Fahrer des Lastwagens, der von der Polizei festgenommen wurde. Bei seiner Erstversorgung soll er mehrmals „Allah“ gerufen haben. Es handelt sich um einen Syrer, der sich seit 2015 in Deutschland aufhält.