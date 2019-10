Hoher Blutzoll bei Protesten im Irak

Seit Tagen wird der Irak von einer Welle des Protests überzogen. Im Zuge der Demonstrationen gegen die Regierung in Bagdad (siehe Video oben) sind bereits Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Reformversprechen der Regierung haben bisher nicht zu einer Besänftigung der Wut jener vorwiegend junger Männer auf den Straßen Bagdads und in elf anderen Provizen des Zweistromlandes geführt, die die verbreitete Korruption, hohe Arbeitslosigkeit und häufige Stromausfälle satthaben. Iraks höchster schiitischer Geistlicher rief die Politik zu „ernsthaften Reformen“ auf, bevor es zu spät sei. Ein Hauch von Bürgerkrieg liegt in der Luft.