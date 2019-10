Gönnen Sie Ihrem Hund gesunde Naturkost

Die Österreicher lieben Hunde. Insgesamt leben in unserem Heimatland etwa 600.000 Hunde, davon sind alleine in Wien etwa 50.000 Tiere gemeldet. Die Vierbeiner sind treue Begleiter und erwarten sich natürlich ein entsprechend hohes Maß an Zuneigung und Liebe. Und da Liebe ja bekanntlich durch den Magen geht, kommt es auch auf das richtige Futter an. Wie Sie Ihre Vierbeiner am besten verköstigen, lesen Sie in unseren Trends.