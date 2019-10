„Piraten“ kämpften auf der Alten Donau um Pokal

„Den Piraten kann man auch noch mit 100 Jahren segeln“

Der älteste Teilnehmer war stolze 80 Jahre alt: „Das ist meine 486. Wettfahrt an der Pinne eines Piraten“, so Helmut Seifert stolz. Er trat mit seiner Enkelin Angela Vondracek an. Der jüngste Segler Botond Kovacs-Buna ist dagegen erst 16 Jahre jung. „Ich glaube, den Piraten kann man auch noch mit 100 Jahren segeln“, ist der Ungar überzeugt, dass es bei diesem Typ kein Alterslimit gibt.