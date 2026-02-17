Von harten Spielen und dem gemeinsamen Bier danach

Doch wer jetzt denkt, beim WEV wird nur aus Jux und Tolerei gespielt, liegt falsch! „Viele Junge kommen zu uns und nehmen das Spiel auf die leichte Schulter, ist ja nur die dritte Liga. Man kommt dann aber relativ früh drauf, dass dem nicht so ist. Der eine oder andere hat sich da schon ordentlich geschnitten“, scherzt Nador. Denn der Großteil der Spieler in der Liga sind ehemalige Profis oder haben zumindest diverse U-Mannschaften der größten Teams Österreichs durchlaufen.