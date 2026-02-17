Vergewaltigung: Staatenloser in Bar geschnappt

Ein Staatenloser (31), gegen den eine Festnahmeanordnung vorlag, ist am Montag kurz vor Mitternacht in einer Bar in Wien-Favoriten aufgespürt und festgenommen worden. Dem Mann werden unter anderem Vergewaltigung sowie sexueller Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person vorgeworfen.
Laut Polizeisprecherin Irina Steirer bestand eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien gegen den Mann. Um exakt 23.34 Uhr schlugen die Beamten in der Landgutgasse dann endlich zu. Ein Polizist der Bereitschaftseinheit hatte den Gesuchten nämlich in der Bar entdeckt.
Für den 31-Jährigen war der nächtliche Lokalbesuch damit abrupt zu Ende: Er wurde festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert. Weitere Details zu den Hintergründen der Vorwürfe wollte die Polizei nicht bekannt geben.
